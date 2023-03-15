В Смоленской области обновляют ФАПы

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Сегодня в ФАПах региона трудятся почти 200 человек. С открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов создаются более комфортные условия для работы специалистов и для приёма пациентов.

О работе ФАПов, закупке современного медицинского оборудования и ремонте мед-учреждений говорили участники рабочего совещания, которое прошло на прошлой неделе в администрации области под председательством губернатора Алексея Островского.

Модульные конструкции

В регионе в течение трёх-пяти лет все ФАПы заменят на модульные конструкции.

Одной из тем заседания стало обсуждение промежуточных итогов работы по обновлению ФАПов в регионе в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«За несколько последних лет мы заменили 76 фельдшерско-акушерских пунктов из 488 действующих. Ставлю задачу в течение ближайших трёх-пяти лет полностью обновить всю сеть ФАПов, заменив их на модульные конструкции. В прошлом году шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов были установлены в Cмoленcкoм, Краcнинcкoм, Кардымoвcкoм, Хoлм-Жиркoвcкoм и Шумячcкoм райoнах, врачебная амбулатория - в Холм-Жирковском районе. Большинство из них уже ведёт приём пациентов», - поделился итогами проведённой работы губернатор, добавив, что за счёт экономии бюджетных средств в 2022 году удалось приобрести дополнительно ещё три фельдшерско-акушерских пункта для Смоленского, Кардымовского и Краснинского районов.

Алексей Островский также обратил внимание на необходимость благоустройства территории возле таких пунктов, и это находится в зоне ответственности местных властей.

«Задача глав муниципалитетов - своевременно обеспечивать благоустройство прилегающих к ФАПам территорий: отсыпку подъездных путей с их последующим асфальтированием либо иными работами, озеленение и другие сопутствующие мероприятия. Как показывает практика и периодически «всплывающие» прецеденты в тех или иных районах, особых материальных затрат они не требуют. Главное - держать эти вопросы на личном контроле и заниматься ими», - подчеркнул глава региона.

Рентген и УЗИ

Кроме того, в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году планируется закупить 190 единиц высокотехнологичного оборудования (в их числе - рентгеновские и наркозно-дыхательные аппараты, ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, маммографы) для 13 областных учреждений здравоохранения, в первую очередь для районных ЦРБ.

Многие медучреждения ждут и куда более масштабные изменения.

«Также в планах - капитальный ремонт 70 объектов здравоохранения 26 медучреждений. Среди них - 3 подразделения, относящиеся к структуре Вяземской ЦРБ, в том числе её хирургический корпус, Пригорская врачебная амбулатория, поликлиники Кардымовской и Тёмкинской ЦРБ», - поделился планами губернатор.

Ирина Иванова