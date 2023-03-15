В ЦФО в два раза увеличился объем налоговых платежей. Фото: Иван ВИСЛОВ

По итогам января-февраля в целом по стране объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн превысил 1 млрд рублей, увеличившись в три раза к аналогичному периоду прошлого года. Пользователи совершили около 2 млн налоговых платежей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 13 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 500 рублей. С начала года налоги оплатили более 600 тысяч клиентов.

Клиенты Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) совершили за первые два месяца 2023 года около 140 тысяч платежей в пользу налоговых органов на общую сумму почти 60 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом число операций выросло в 12,5 раз, а их объем - в 2,2 раза. Средний чек одной транзакции составил порядка 430 рублей. В топ-3 регионов ЦФО по объему и количеству транзакций физических лиц в январе-феврале вошли Воронеж, Тула и Белгород.