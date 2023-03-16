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НовостиОбщество16 марта 2023 5:03

Программа материнского маткапитала расширена в Смоленской области

Семьи получат возможность пользоваться поддержкой неоднократно
Источник:kp.ru
Программа материнского маткапитала расширена в Смоленской области.

Программа материнского маткапитала расширена в Смоленской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семьи могут получать поддержку при рождении третьего и последующего детей. При рождении 3-го ребенка его размер составит 163 тысячи 300 рублей, а при рождении 4-го и последующих детей – 100 тысяч рублей. Таким образом снят барьер на получение материнского капитала только при рождении первого и второго ребенка. О расширении программы материнского маткапитала в Смоленской области рассказал в ходе прямой линии глава региона Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что программу переселения планируют завершить с опережением сроков. По данным на середину марта, расселено 80 процентов людей. Всего хотят переселить 1 658 человек из 95-ти аварийных домов площадью 27,69 тыс. кв. метров.