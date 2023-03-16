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НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:34

Провалившегося под лёд рыбака вытащили спасатели в Рославле

Мужчина с женой рыбачили на реке Остер
Источник:kp.ru
Провалившегося под лёд рыбака вытащили спасатели в Рославле.

Провалившегося под лёд рыбака вытащили спасатели в Рославле.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инцидент произошел утром 15 марта. Тонущего мужчину и лежавшую рядом на льду женщину увидел очевидец и передал информацию спасательной службе, которая находилась неподалеку.

Прибывшая подмога отправила ползком на берег женщину и оперативно приступили к спасению практически обессилевшего мужчины. Через некоторое время оба рыбака были на берегу.

Спасатели предупреждают смолян об опасности, которая подстерегает их на льду.

- На лёд выходить уже очень опасно. Рыбачьте с берега, - обращаются сотрудники МЧС к населению.