Провалившегося под лёд рыбака вытащили спасатели в Рославле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инцидент произошел утром 15 марта. Тонущего мужчину и лежавшую рядом на льду женщину увидел очевидец и передал информацию спасательной службе, которая находилась неподалеку.

Прибывшая подмога отправила ползком на берег женщину и оперативно приступили к спасению практически обессилевшего мужчины. Через некоторое время оба рыбака были на берегу.

Спасатели предупреждают смолян об опасности, которая подстерегает их на льду.

- На лёд выходить уже очень опасно. Рыбачьте с берега, - обращаются сотрудники МЧС к населению.