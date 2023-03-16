Будьте осторожны: активность мошенников выросла на 20%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным ВТБ, за январь-февраль на клиентов банка было совершено почти 1,2 млн мошеннических атак — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Попытки уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25%. Банку удалось спасти около 3 млрд рублей на счетах — почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В феврале тренд на снижение числа мошеннических звонков с помощью обычной телефонной связи продолжился. Доля этого канала снизилась до 45% против 88% в сентябре. Свыше 55% всех звонков совершаются через мессенджеры. Напоминаем, банки и правоохранительные органы не используют эти каналы для общения с клиентами.

«С начала года мы замечаем, что активность мошенников усилилась, теперь более половины всех звонков приходятся на мессенджеры. Чтобы обезопасить себя важно помнить, что банк не звонит клиентам в мессенджеры, поскольку такой формат не имеет никакой правовой силы, а собеседник не обязан совершать какие-либо действия со своими средствами и бездоказательно верить угрозе их хищений. Деньги, находящиеся на счетах в банках, в безопасности. Мы видим, что клиенты стали чаще распознавать звонки злоумышленников, значит растет финансовая грамотность. Чтобы не стать «жертвой» мошеннической схемы, важно всегда перепроверять любую подозрительную информацию, не бояться рассказывать о таких звонках близким и самостоятельно или с их помощью обращаться в банк», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или вклад, чтобы якобы избежать хищения средств.