Смоленск покажут в передаче «Жизнь своих» на Первом канале. Фото: Евгений Кривцов, ВК.

В соцсетях появился анонс передачи «Жизнь своих» на Первом канале, в которой уже в эти выходные расскажут о Смоленске. Речь пойдет о военном прошлом и о том, чем сегодня живет регион.

В одном из эпизодов - Смоленская АЭС. Журналист поделился впечатлениями от ее посещения:

- Первое, что мы сделали внутри – переоделись в белоснежную униформу, от ботинок до шапочек. Сразу предупредили: штативы и камеры на пол не класть, технику может облучить. Рассказали, что снимать можно, что нет. Но на всякий случай (вдруг мы что забыли) съемочную группу сопровождала целая делегация сотрудников пресс-службы и безопасников. Кадры как из фантастического фильма!

Передачу можно посмотреть в это воскресенье, 19 марта, в 10:15.