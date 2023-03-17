Портал «Банки.ру» выбрал банк года. Фото: Анастасия ОСИПОВА

ВТБ признан лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии портала «Банки.ру». Помимо главной номинации банк также стал лидером по онлайн-заявкам в категориях «Кредит наличными» и «Вторичное жилье».

В минувшем году ВТБ стал первым из крупнейших российских банков, столкнувшимся с санкционными вызовами. В сжатые сроки банк оперативно перестроил свою работу так, чтобы обеспечить бесперебойность обслуживания и максимальную поддержку своих клиентов, а затем стал одним из флагманов импортозамещения всей банковской системы нашей страны. Ключевую роль в этом сыграло точное понимание изменившихся клиентских интересов и готовность быстро реагировать на них. Об этом рассказал член правления Святослав Островский в ходе церемонии «Банк года».

«Ключевой задачей ВТБ всегда была и остается поддержка своих клиентов. В прошлом году мы оперативно перестроили свой продуктовый ряд, внедряли принципиально новые и независимые технологические сервисы, были драйверами сохранения льготных кредитов для заемщиков, финансово поддерживали оказавшихся в сложной ситуации клиентов, продолжали оказывать социальную помощь российским семьям. Все это позволило не только сохранить доверие наших пользователей, но и укрепить свои позиции на рынке. В результате, число клиентов продолжает уверенный рост», – подчеркнул Святослав Островский.

Лидером в номинации «Микрофинансовая компания года — 2022» признана компания «Вебзайм», в номинации «Страховая компания года» — «СберСтрахование». Самой популярной инвестиционной компанией у пользователей Банки.ру стала компания «БКС Мир инвестиций». В дебютной номинации «Мобильное приложение года» победил Тинькофф Банк, за который проголосовало наибольшее количество пользователей.

Справка

Премия Банки.ру помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. Победителей определяет экспертный совет и пользователи сервисов Банки.ру. В этом году предусмотрено более 20 номинаций в тематических блоках. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.