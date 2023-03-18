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НовостиОбщество18 марта 2023 16:42

Экс-губернатору Смоленской области пророчат продолжение карьеры в парламенте

Однопартиец, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение о дальнейшей работе Алексея Островского
Источник:kp.ru
Экс-губернатору Смоленской области пророчат продолжение карьеры в парламенте.

Экс-губернатору Смоленской области пророчат продолжение карьеры в парламенте.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Свое заявление политик сделал в субботу, 18 марта, отметив, что отставка экс-главы региона не связана с результатами его работы на посту.

Председатель ЛДПР отметил талант Алексея Островского, большой опыт работы и ответственный подход к решению задач.

- Сейчас наступает в жизни новый этап, возможно, он будет связан с одной из палат Федерального собрания, - слова политика приводит ТАСС.

Ранее, в пятницу, 17 марта, глава государства Владимир Путин принял отставку Алексей Островского. Врио губернатора назначен Василий Анохин.