Митинг в поддержку специальной военной операции прошёл в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации области.

В областном центре в Сквере Памяти воинов-интернационалистов состоялся митинг «Вместе мы сила» в поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации и решения о проведении Специальной военной операции.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в мероприятии приняли участие порядка 600 человек. В их числе – представители общественных, ветеранских, молодежных и волонтерских организаций.

На митинге выступили руководитель Смоленского регионального отделения «Союза Добровольцев Донбасса» и волонтерского движения «Смоленск патриот» Петр Тихомиров, председатель городского Совета ветеранов Игорь Семенченко, председатель Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России», участник «Крымской весны» Алексей Терлецкий и другие.

По окончании митинга в КДЦ «Губернский» прошёл концерт «В единстве сила: Крым, Донбасс – Россия!».

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