Смоленск показали на Первом канале в программе «Жизнь своих». Фото: скриншот видео Первого канала.

Программа снималась зимой, а выпуск вышел в эфир 19 марта.

Город не раз разрушался врагами и не раз восстанавливался, напомнил ведущий передачи Евгений Кривцов.

Зрителям рассказали о защите города в годы Великой Отечественной войны – съемки велись на территории Исторического музея. Рассказали о театре исторических реконструкций, немецком бронзовом олене на Блонье, оленьей ферме, атомной станции и др.

Ранее Смоленск стал частью туристического проекта «Дорогами Екатерины II». В рамках его реализации планируется разработать туристический маршрут, связанный с историческим наследием императрицы.