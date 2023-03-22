Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин завёл личный аккаунт в соцсетях. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина.

Врио губернатора Смоленской области завёл личный аккаунт в социальных сетях. Василий Анохин отметил, что уже работал в регионе определенный период времени и понимает положение дел в области. Особое внимание чиновник намерен уделить обращениям местных жителей в комментариях под публикациями:

– В своей работе я настроен на максимальный диалог со смолянами и решении их проблем. Поэтому самое пристальное внимание планирую уделить работе с комментариями, буду читать их лично и совместно с членами своей команды предпринимать меры реагирования на них. Очень рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Как говорил Юрий Алексеевич Гагарин: «Поехали!»

Ранее «КП» писала, что экс-губернатор Смоленской области перейдёт на работу в федеральные структуры. В регионе представили врио губернатора Василия Анохина.