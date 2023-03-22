Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 марта 2023 13:25

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин завёл личный аккаунт в соцсетях

Чиновник настроен на максимальный диалог со смолянами и решение их проблем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин завёл личный аккаунт в соцсетях. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин завёл личный аккаунт в соцсетях. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина.

Врио губернатора Смоленской области завёл личный аккаунт в социальных сетях. Василий Анохин отметил, что уже работал в регионе определенный период времени и понимает положение дел в области. Особое внимание чиновник намерен уделить обращениям местных жителей в комментариях под публикациями:

– В своей работе я настроен на максимальный диалог со смолянами и решении их проблем. Поэтому самое пристальное внимание планирую уделить работе с комментариями, буду читать их лично и совместно с членами своей команды предпринимать меры реагирования на них. Очень рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Как говорил Юрий Алексеевич Гагарин: «Поехали!»

Ранее «КП» писала, что экс-губернатор Смоленской области перейдёт на работу в федеральные структуры. В регионе представили врио губернатора Василия Анохина.