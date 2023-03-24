Василий Анохин внёс изменения в Указ о мерах поддержки мобилизованных смолян. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Согласно внесённым изменениям, меры соцподдержки, ранее распространявшиеся на семьи мобилизованных смолян, теперь распространяются и на семьи добровольцев.

Всего семьям участников СВО из региона предоставляется 15 мер социальной поддержки. В их числе – бесплатные горячие завтраки учащимся 5-х-11-х классов, единовременная денежная компенсация затрат на догазификацию, освобождение от платы за посещение детьми областных и муниципальных детских садов, стипендии студентам на очной форме обучения и другие.

На своей странице в социальной сети врио губернатора Василий Анохин отметил, что держит вопросы социального обеспечения участников СВО и членов их семей в фокусе особо внимания.

Ранее Василий Анохин провел первое заседание членов администрации Смоленской области. Врио губернатора обозначил приоритетные направления предстоящей работы в регионе.