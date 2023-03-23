Василий Анохин провел первое заседание членов администрации Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

Врио губернатора Василий Анохин провел первое заседание членов администрации региона и органов исполнительной власти, в ходе которого обозначил ключевые приоритеты предстоящей совместной работы.

Как и ранее, чиновник отметил необходимость максимально оперативно реагировать на обращения смолян, в том числе, через коммуникации в соцсетях. В первоочередном порядке – участников СВО и членов их семей. При этом, стремиться отработать обращение в течение суток.

– Персональную ответственность за качество и сроки подготовки ответов и, в целом, решение обозначаемых смолянами проблемных вопросов возлагаю на моих профильных заместителей и руководителей органов исполнительной власти по своим направлениям деятельности, – написал Василий Анохин на своей странице ВКонтакте.

Также врио губернатора сообщил, что в течение ближайшего месяца будет сформирована программа социально-экономического развития региона, рассчитанная на ближайшие пять лет. Акцент будет сделан на повышении дохода бюджета и в конечном итоге – повышении качества жизни смолян. В том числе, программа будет включать проекты, нацеленные на экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство.

– Отдельно остановился на повышении исполнительской дисциплины. Все данные мною поручения буду брать (и уже делаю это) на самый жесткий контроль в части четкого соблюдения сроков исполнения. Тот, кто не выполняет их своевременно, пусть пеняет на себя, – добавил врио главы региона.

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