Смоленск получил 187 млн рублей на создание туристской инфраструктуры. Фото: пресс-служба администрации города.

Из федерального бюджета выделили 187 млн рублей на создание туристской инфраструктуры исторического центра Смоленска. Регион впервые получает такую ощутимую помощь благодаря победе проекта «Смоленская крепость: была, есть и будет» во всероссийском конкурсе. Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети, соглашение о намерениях реализации проекта уже подписано с федеральными структурами.

Так, в областном центре города пройдут работы по наполнению ряда центральных улиц и скверов арт-объектами (например, крепостная стена в миниатюре, тактильные барельефы миниатюр утраченных башен), малыми архитектурными формами, установке автономных туалетных модулей, туристической навигации, информационных табличек на зданиях, созданию сборно-разборной сцены, появятся новые велопарковки и фотозоны и многое другое.

Фото: пресс-служба администрации города.

В настоящее время готовится необходимая документация для запуска конкурсных процедур и поиска подрядных организаций.

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