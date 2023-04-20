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НовостиПолитика20 апреля 2023 4:33

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Смоленск с рабочим визитом

Председателя правительства будет сопровождать глава Минздрава
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Смоленск с рабочим визитом.

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Смоленск с рабочим визитом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Смоленск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В ходе поездки председатель осмотрит учреждение здравоохранения и авиационное предприятие, а также проведет встречу с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным. Отмечается, что в мероприятиях примет участие глава Минздрава Михаил Мурашко.

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