Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Смоленск с рабочим визитом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
20 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Смоленск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
В ходе поездки председатель осмотрит учреждение здравоохранения и авиационное предприятие, а также проведет встречу с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным. Отмечается, что в мероприятиях примет участие глава Минздрава Михаил Мурашко.
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