Фото: ОАО "РЖД".

На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары.

Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а также снизить на 30% объем несортируемых отходов и сократить более 4,7 тонн выбросов в атмосферу углекислого газа.

Фото: ОАО "РЖД".

С начала 2023 года работники Московской железной дороги также установили фандоматы на вокзалах в Орле, Туле, Курске и на станции Брянск-Орловский.

Справка

Фандомат представляет собой аппарат, схожий по габаритам с вендинговым, который на возмездной основе принимает у населения использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Тара спрессовывается и распределяется в контейнер для передачи в виде брикетов перерабатывающим предприятиям. В качестве вознаграждения пользователю фандомата начисляются бонусы, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе Инновационной Экологической Платформы (Ecoplatform). По статистике, 25% собранной на переработку тары составляют алюминиевые банки, остальное – пластиковые бутылки. Использование фандоматов позволяет снизить нагрузку на экологию: повышается процент переработки вторичного сырья, что напрямую влияет на сокращение объемов захоронения отходов на мусорных полигонах и выбросов CO2 в атмосферу.