Мэрия Смоленска подвела итоги общегородского субботника. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрация Смоленска рассказали о результатах очередного общегородского субботника, который прошел во всех районах областного центра.

В акции приняли участие сотрудники администрации, управляющие компании, трудовые коллективы предприятий и жители города. Их силами собрано и вывезено более 50 кубических метров мусора и порубочных остатков.

Также уборка прошла во дворах, обслуживаемых крупнейшей управляющей организацией «Жилищник». К ней привлечено порядка 500 сотрудников предприятия, задействовано 13 единиц техники: комплексные дорожные машины, тракторы МТЗ, погрузчики. Проведена санитарная очистка придомовых территорий, контейнерных площадок, выполнено окрашивание детских площадок расположенных рядом с многоквартирными домами.

В рамках субботника осуществлено озеленение территорий. Такого рода акции проводятся «Жилищником» уже не первый раз, за последние годы с участием жителей уже было высажено более 2500 саженцев.

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