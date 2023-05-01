Патриотический флешмоб состоялся в Реадовском парке Смоленска. Фото: администрация города.

На Кургане Бессмертия прошла стилизованная реконструкция – на самoй высoкoй тoчке мемориала вoдрузили кoпию Знамени Пoбеды. Также oгрoмнoе пoлoтнo Знамени Пoбеды развернули вoзле Вечнoгo oгня.

Мероприятие было приурочено к 30 апреля - именно в этот день в 1945 году над Рейхстагом в Берлине появилось Знамя Победы, которое водрузили Мелитон Кантария и наш земляк Михаил Егоров.

Фото: администрация города.

Кроме того, в рамках патриотической акции файер-клуб «BF-SHOW» подготовил для гостей и жителей областного центра театрализованную шоу-программу «Мы помним».

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