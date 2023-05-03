На майские праздники в центре Смоленска закроют движение транспорта. Фото: Алёна Лавушкина.

В начале мая в центре Смоленска закроют и ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Так, 3 мая с 14:30 до 19:00 будет закрыто движение транспорта по улицам Октябрьской революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина).

5 мая с 14:39 до 19:00 будет закрыто движение транспорта по улицам Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова), Коненкова (от улицы Глинки до улицы Пржевальского), Коммунистической (от улицы Октябрьской революции до улицы Глинки), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина).

Кроме того, 5 мая с 9:00 до 24:00 будет ограничено движение по улицам Беляева (Беляевский путепровод), Дзержинского (Петропавловский мост), 12 лет Октября (Пятницкий виадук).

Движение автобусов по маршруту № 21н будет организовано по улице Большая Советская (в прямом и обратном направлениях).

В День Победы, 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями с 06:00 до 24:00 будет закрыт проезд по улицам: Глинки, Пржевальского, Коненкова (от улицы Глинки до улицы Козлова), Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Дзержинского), Коммунистической (от улицы Октябрьской Революции до улицы Большая Советская), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до улицы Большая Советская).

Также в этот же период времени будет ограничено движение транспорта по улицам Беляева (Беляевский путепровод), Дзержинского (Петропавловский мост), 12 лет Октября (Пятницкий виадук) на время прохождения колонны с большегрузной военной техникой. Помимо этого, на улицах будет запрещена стоянка и парковка автомобилей.

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