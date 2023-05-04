Горожане жалуются на жуткие ямы на улице Крупской в Смоленске. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В социальных сетях смоляне пожаловались на большие ямы на улице Крупской в областном центре. По словам местных жителей, на этом участке уже минимум два автомобиля попали в ДТП. Причиной участники аварий называют плохое состояние дорожного полотна.

– Сколько ещё аварий должно случиться, чтобы на этот участок обратили внимание? Обратился в Смоленскавтодор, обещали в ближайшее время привести дорожное полотно в соответствие с ГОСТом. Очень ждём всем районом, — комментирует автор поста в социальной сети ВКонтакте Никита Городничев.

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