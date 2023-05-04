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НовостиОбщество4 мая 2023 16:38

В Смоленске в канун Дня Победы почтили память защитников Родины

Источник:kp.ru
В Смоленске в канун Дня Победы почтили память защитников Родины.

В Смоленске в канун Дня Победы почтили память защитников Родины.

В Смоленске в канун Дня Победы почтили память защитников Родины 04.05.2023 В преддверии всенародного праздника – Дня Победы в областном центре в сквере Памяти Героев спикер регионального парламента Игорь Ляхов, полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев и врио Главы региона Василий Анохин почтили память погибших при освобождении Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Участники церемонии возложили цветы к Вечному Огню, а также к памятнику знаменосцу Победы, водрузившему стяг Красной Армии над поверженным Рейхстагом, Герою Советского Союза, смолянину – Михаилу Егорову. 5 мая жители Смоленщины отметят знаменательную дату – 100-летие со дня рождения своего прославленного земляка. Цветы также были возложены на могилы защитников Отечества, похороненных у смоленской крепостной стены.