Соцсети: на Фрунзе в Смоленске машина полиции угодила в дорожную яму

Машина полиции угодила в яму. Фото: Подслушано Смоленск.

В Смоленске случился дорожный инцидент, о котором в социальных сетях рассказали свидетели. Автомобиль полицейских провалился в дорожную яму, написали очевидцы в одной из местных групп в социальных сетях.

«Жители Заднепровского района неоднократно жаловались на дорожное покрытие возле дома №22 по улице Фрунзе. Однако их просьбы

так и не были удовлетворены», — подчеркнули смоляне.

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