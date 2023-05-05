В Смоленской области в апреле смертность в разы превысила рождаемость

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В апреле в Смоленской области умерло 1039 человек, а родилось всего 347 малышей. Такие данные приводит пресс-служба управления ЗАГС по региону.

За тот же месяц в регионе заключено 368 браков, а на развод решились почти столько же семейных пар - 365. Всего в организации зарегистрировали 2250 актов гражданского состояния.

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