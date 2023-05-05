8 мая «Трамвай Победы» начнёт курсировать по Смоленску с 12:00

Фото: мэрия.
Стало известно, когда и какому маршруту будет курсировать трамвай Победы в Смоленске. Праздничный транспорт отправится в путь 8 мая в 12:00 по маршруту №4 «Медгородок – Ситники – ул. Петра Алексеева».
Расписание движения «Трамвая Победы»:
— «медгородок – Ситники», 12:01;
— «ул. Багратиона – Ситники», 12:20;
— «ж/д вокзал — Ситники», 12:37;
— «Ситники (ул. Маршала Еременко) – ул. Петра Алексеева (рынок)», 13:05;
— «ж/д вокзал – ул. Петра Алексеева (рынок)», 13:27;
— «ул. Багратиона – ул. Петра Алексеева (рынок)», 13:46;
— «медгородок – ул. Петра Алексеева (рынок)», 14:05;
— «ул. Петра Алексеева (рынок) – Ситники», 14:24 (в депо).
Пассажирам будут бесплатно вручать георгиевские ленты и флажки, внутри будут выступать творческие коллективы, которые исполнят песни военных лет. В программе также экскурс-викторина по страницам истории Смоленска, рассказали в мэрии.
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