8 мая «Трамвай Победы» начнёт курсировать по Смоленску с 12:00

Фото: мэрия.

Стало известно, когда и какому маршруту будет курсировать трамвай Победы в Смоленске. Праздничный транспорт отправится в путь 8 мая в 12:00 по маршруту №4 «Медгородок – Ситники – ул. Петра Алексеева».

Расписание движения «Трамвая Победы»:

— «медгородок – Ситники», 12:01;

— «ул. Багратиона – Ситники», 12:20;

— «ж/д вокзал — Ситники», 12:37;

— «Ситники (ул. Маршала Еременко) – ул. Петра Алексеева (рынок)», 13:05;

— «ж/д вокзал – ул. Петра Алексеева (рынок)», 13:27;

— «ул. Багратиона – ул. Петра Алексеева (рынок)», 13:46;

— «медгородок – ул. Петра Алексеева (рынок)», 14:05;

— «ул. Петра Алексеева (рынок) – Ситники», 14:24 (в депо).

Пассажирам будут бесплатно вручать георгиевские ленты и флажки, внутри будут выступать творческие коллективы, которые исполнят песни военных лет. В программе также экскурс-викторина по страницам истории Смоленска, рассказали в мэрии.

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