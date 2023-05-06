Фото: пресс-служба городской администрации.

В рамках празднования Дня Победы в Смоленске стартовал проект «Лица Победы». В областном центре мультимедийные стелы с QR-кодом проекта установили в Лопатинском Саду и Соловьиной Роще.

«Перейдя на сайт 9may.mail.ru, можно найти фотографии близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, - встроенная технология распознавания лиц выявит их на снимках, загруженных другими пользователями», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В рамках проекта пользователи смогут связаться с владельцами фото в социальных сетях, а также самостоятельно загрузить снимки из семейных альбомов. Стелы будут работать с 6 по 9 мая в 10 российских городах.

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