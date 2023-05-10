Крупнейший в Смоленске источник воды реконструируют до 1 июня 2024 года

Фото: СМУП «Горводоканал».

Подрядная организация АО «Донгис» приступила к активной фазе земляных работ на территории Верхне-Ясенного водозабора, сообщили в СМУП «Горводоканал».

«Минстрой РФ удовлетворил заявку Администрации города Смоленска на включение проекта реконструкции Верхне-Ясенного подземного водозабора с установкой станции доочистки в федеральный проект «Чистая вода» с выделением необходимых на это средств в 2023-2025 гг», - уточнили в организации.

Сейчас ведется вынос подземных коммуникаций, в основном электрических кабелей, а также готовится площадка для строительства станции умягчения воды. Кроме этого, ведется подготовка к масштабной операции по прокладке двух новых ниток водовода диаметром 600 мм от водозабора до Краснинского шоссе.

Реконструкция объекта должна улучшить качество водоснабжения для 119 тысяч жителей областного центра, а также решить такую актуальную для города проблему, как повышенная жесткость воды. Все работы по контракту должны быть завершены до 1 июня 2024 года.

Справки: Верхне-Ясенный подземный водозабор проектной производительностью 35 тыс. м3/сут. является крупнейшим в Смоленске источником питьевой воды.

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