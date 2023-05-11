11 мая с 9:00 до 17:00 в Смоленске будут отключены теле- и радиовещание

Теле- и радиовещание отключат с 9:00 до 17:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 мая, отключат вещание всех техсредств цеха «Смоленск» регионального центра телевизионного и радиовещания. Необходимость связана с проведением внеплановых профилактических работ по ремонту антенно-фидерного устройства.

Отключение в Смоленске будет длиться с 9:00 до 17:00.

«Антенно-фидерные устройства предназначаются для передачи сигналов в системах радиосвязи, радиовещания, телевидения, а также других радиотехнических системах, использующих для передачи информации свободное распространение радиоволн», — рассказали в департаменте цифрового развития Смоленской области.

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