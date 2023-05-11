Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики инфекций, передающихся половым путем

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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день в мире инфекциями, передающимися половым путем, заражаются около 1 миллиона человек. Стоит отметить, что большинство из них протекают без специфических симптомов, но довольно негативно сказываются на репродуктивном здоровье, например, вызывая воспалительные заболевания, бесплодие или же рак. ИППП могут стать причиной преждевременных родов, рождения детей с аномалиями развития или же мертворождения, так как передаются от матери к плоду.

Считается, что более 30 бактерий и вирусов могут передаваться половым путем, при этом, если бактериальные инфекции (сифилис, трихомониаз, гонорея и др.) относительно успешно поддаются лечению, то вирусные (вирус иммунодефицита человека, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус гепатита В и прочие) – нет.

«Лучшая профилактика заражения ИППП – отсутствие случайных и/или беспорядочных половых контактов, использование барьерных методов контрацепции (мужских или женских презервативов), соблюдение элементарных правил личной гигиены, а также вакцинация (против ВПЧ и гепатита В)», - прокомментировала врач-акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, специалист в области демографии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Сухорукова. «Правилом «хорошего тона» считается регулярное посещения врача и обследование на ИППП с помощью современных высокоточных методик».

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