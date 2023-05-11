В Монастырщинском районе Смоленской области отремонтируют 6,7 км дорог

Фото: Смоленскавтодор.

Ремонт дороги в Монастырщинском районе стартовал в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор». В этом году планируется привести в порядок 6,7 километра автодороги Монастырщина-Любавичи-Дубровка-граница Республики Беларусь в Монастырщинском районе.

«В настоящее время выполняются работы по фрезерованию, также здесь будет выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и замена средств обустройства автомобильной дороги (дорожные знаки и т.д.)», — уточнили в организации.

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