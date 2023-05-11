Зампрокурора Смоленской области проведет личный прием жителей двух районов

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Зампрокурора Смоленской области Спиридонов С.А. проведет личный прием жителей Глинковского и Ельнинского районов. Встреча с жителями Глинковского района состоится 23 мая 2023 года в 11:00 по адресу: Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 17.

Личный прием жителей Ельнинского района пройдёт также 23 мая в 12:30 по адресу: Смоленская область, г. Ельня, ул. Энгельса, д. 13.

На встречу нужно записаться заранее. Для этого следует обратиться в прокуратуру Глинковского района по телефону: 8 (48166) 4-16-07, в прокуратуру Ельнинского района по телефону: 8 (48146) 4-20-08 или в прокуратуру области по телефону: 8 (4812) 38-85-30.

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