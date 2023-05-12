В Смоленске и области нашли больше десятка разных взрывоопасных предметов времен ВОВ

Фото: Пожарно-спасательный центр.

10 мая 2023 года в соответствии с поступившими заявками специалистами отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» были изъяты и обезврежены взрывоопасные предметы времен ВОВ.

В мкр-н Южный, СНТ "Заря" была обнаружена ручная граната Ф-1. В Дорогобужком районе, урочище Волочек - минометная мина калибра 50 мм (11 шт), арт. снаряды калибра 37 мм (2 шт),

калибра 45 мм - 1 шт., калибра 50 мм - 1 шт., калибра 76 мм - 1 шт.

Кроме этого, в Сафоново, мкр. Горный - найдены две минометные мины калибра 81 мм.

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