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НовостиОбщество12 мая 2023 8:47

Житель Смоленской области отстоял в суде право на получение досрочной пенсии

Мужчине помогли судебные приставы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Виктория Никольская.

Фото: Виктория Никольская.

Житель Смоленской области через суд доказал свое право на получение досрочной страховой пенсии, рассказали в пресс-службе регионального УФССП. Ранее мужчина несколько лет работал на предприятии, однако эти годы не были включены в специальный трудовой стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости.

Мужчина не обрадовался такому решению и подал иск в суд, который стал на его сторону. Для обеспечения скорейшего исполнения решения в дело вмешались судебные приставы.

«Получив разъяснения о мерах принудительного характера, должник не стал уклоняться от исполнения возложенных на него обязательств и включил трудовую деятельность гражданина в стаж, дающий ему право на назначение досрочной страховой пенсии по старости», — уточнили в УФССП. На данный момент права жителя Смоленской области восстановлены.

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