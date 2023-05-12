В 2023 году в Смоленской области случилось 4 ДТП из-за диких животных

ДТП случались из-за лосей и косуль. Фото: "КП" Архив

С начала года на трассах Смоленской области случилось четыре из-за дикий зверей. С января по май животные выбегали на дороги трасс Р-120 и А-130. Частые гости проезжей части — лоси и косули, особенно молодые особи.

«Чаще всего животные выходят на трассу поздно вечером или рано утром. На опасных участках установлен знак «Дикие животные!», а также информационные баннеры, предупреждающие о возможном столкновении», — уточнили в ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. Водителей просят быть осторожными и снижать скорость на опасных участках дорог. При встрече с животным не стоит сигналить, нужно остановиться и пропустить его.

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