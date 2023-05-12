СУ СК по Смоленский области проводит проверку по факту смерти женщины в больнице

Фото: СУ СК РФ.

30 апреля в областной больнице скончалась 36-летняя жительница деревни Станички, сообщили в социальных сетях пользователи. Ее родственники видят причину трагедии в домашнем насилии.

По факту случившегося сотрудники СУ СК России по Смоленской области проводят доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение. На место выезжал следователь, тело погибшей направлено в морг для установления причин смерти.

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