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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:23

СУ СК по Смоленский области проводит проверку по факту смерти женщины в больнице

Тело погибшей направили в морг Тело погибшей направили в морг
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ.

30 апреля в областной больнице скончалась 36-летняя жительница деревни Станички, сообщили в социальных сетях пользователи. Ее родственники видят причину трагедии в домашнем насилии.

По факту случившегося сотрудники СУ СК России по Смоленской области проводят доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение. На место выезжал следователь, тело погибшей направлено в морг для установления причин смерти.

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