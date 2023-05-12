В Смоленске полным ходом идут работы по благоустройству бульвара на улице Рыленкова

Фото: мэрия.

В Смоленске прошло выездное заседание оперативного штаба по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Комиссия в составе представителей администрации города, строительного контроля и генподрядчика обсудили ход ремонтных работ по благоустройству общественной территории.

«Подрядная организация уже выполнила демонтаж пешеходных дорожек, и сейчас идёт активная подготовка оснований под новые тротуары и согласование схемы установки осветительного оборудования. Помимо этого, подрядчик закупил и пока разместил на складе лавочки, урны, фонари в необходимых количествах», - уточнили в мэрии.

Зелёную зону здесь планируют полностью сохранить. Ремонт второй части бульвара пройдет в 2024 году, и за один из вариантов дизайн-проекта реконструкции можно проголосовать на сайте 67.gorodsreda.ru.

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