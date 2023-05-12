В Смоленске на Краснинском шоссе появится новый детский сад

Детский сад появится в областном центре.
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На Краснинском шоссе в Смоленске собираются построить детский сад, сообщает департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В учреждении планируют организовать 150 мест. Соответствующую заявку направили на рассмотрение в Министерство строительства РФ.
«Регион направил заявку на предоставление из федерального бюджета инфраструктурного кредита на строительство здания детского сада в 2024-2025 года», - прокомментировали в группе проекта «Объясняем. Смоленская область».
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