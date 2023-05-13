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НовостиОбщество13 мая 2023 12:59

+23 градуса тепла ожидается в Смоленске и области в воскресенье

Ночью похолодает до +3 градусов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Мария Луферова.

Фото: Мария Луферова.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность. День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер подует северной четверти со скоростью 3-8 м/с.

«Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать», - рассказали в региональном МЧС.

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