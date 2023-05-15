5 июня в Смоленске ограничат движение транспорта по улице Глинки. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В районе дома 3 по улице Глинки 5 июня введут ограничение транспорта. По информации администрации города, с 9:00 до 10:30 на участке будут проходить монтажные работы.

Отмечается, что ограничения вводятся в целях безопасности дорожного движения.

Ранее «КП» писала, что «сплошные проверки» пройдут в Заднепровском районе Смоленска 14 мая. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.