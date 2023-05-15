Высокий уровень пожароопасности сохраняется в Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

На большей части Смоленской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, в период с 15 мая по 19 мая установлена пожароопасность 4 класса. Смолян просят быть внимательнее в лесах, не бросать горящие спичи, окурки, не разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур и соблюдать иные правила безопасности.

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