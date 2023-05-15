Масштабное озеленение продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники «Зеленстроя» приступили к масштабному озеленению города. Как отмечают в мэрии, высадка деревьев проводится регулярно, 2 раза в год, весной и осенью.

Предпочтение отдается породам, которые отлично чувствуют себя в городской среде. Так, на улицах Октябрьской революции, Бакунина и Пржевальского появились липы. Дерево очищает воздух, задерживая пыль и нейтрализуя вредные газы.

Фото: пресс-служба администрации города.

Высадка осуществляется с почвенным комом как самым надежным способом, позволяющим сохранить в целости корни, не нарушая их контакта с землей.

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