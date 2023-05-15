В Смоленске бронирование путёвок на летний детский отдых откроется 16 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бронирование путёвок на летний детский отдых откроется 16 мая в 21:00 на портале государственных и муниципальных услуг Смоленской области.

По информации регионального департамента соцразвития, забронировать путёвку можно:

– для школьников до 17 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации, – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста до 17 лет включительно, в том числе – детей мобилизованных смолян, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, добровольцев, участвующих в СВО, – для школьников до 15 лет включительно, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении по медицинским показаниям.

Смолянам доступно:

— 900 путевок в АНО «Санаторий «Красный Бор»

— 160 путевок в АНО «Санаторий «Красный Бор» («Московия»)

— 840 путевок в детский оздоровительный лагерь «Прудок».

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