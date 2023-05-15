Врио губернатора Василий Анохин проведёт встречу с жителями Духовщинского района. Фото: страница Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин проведёт встречу с жителями Духовщинского района в четверг, 18 мая. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети, пригласив всех желающих в районный дом культуры (ул. Луначарского, 47/44А) в 16:00.

По традиции, за два часа до начала мероприятия, с 14:00, в ДК будут работать руководители профильных направлений администрации. Обратиться к ним можно будет по вопросам:

– здравоохранения и культуры

– соцзащиты и образования

– строительства, ЖКХ и дорог

Ранее «КП» писала, что Смоленский врио губернатора Василий Анохин представил итоги работы за неделю. Глава региона рассказал смолянам о ключевых моментах своей работы.