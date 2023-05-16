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НовостиПроисшествия16 мая 2023 7:37

В Смоленске ввели карантин по высокопатогенному птичьему гриппу

Указ о введении карантина подписал врио губернатора Смоленской области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ввели карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Фото: ГУ ветеринарии Смоленской области.

В Смоленске ввели карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Фото: ГУ ветеринарии Смоленской области.

О большом количестве мертвых чаек на водоеме №9 в районе поселка Анастасино сообщили местные жители. Выехавшие на место специалисты провели исследование и обнаружили возбудителя высокопатогенного гриппа птиц.

Сейчас введены ограничительные мероприятия, ведутся работы по ликвидации очага, которым признана территория пруда №9 Смоленска в районе поселка Анастасино. Угрожаемые зоны – деревни Сибилево, Купники, Сторожище, Дачная-1, Даная-2, Глущенки, Соколово, Прудины, Круглики, Дивасы и Скрипорово Смоленского района.

Запрещается посещать территории очага, лечить больных птиц, ввозить и вывозить птиц и яйца. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Василий Анохин.

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