В Смоленске ввели карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Фото: ГУ ветеринарии Смоленской области.

О большом количестве мертвых чаек на водоеме №9 в районе поселка Анастасино сообщили местные жители. Выехавшие на место специалисты провели исследование и обнаружили возбудителя высокопатогенного гриппа птиц.

Сейчас введены ограничительные мероприятия, ведутся работы по ликвидации очага, которым признана территория пруда №9 Смоленска в районе поселка Анастасино. Угрожаемые зоны – деревни Сибилево, Купники, Сторожище, Дачная-1, Даная-2, Глущенки, Соколово, Прудины, Круглики, Дивасы и Скрипорово Смоленского района.

Запрещается посещать территории очага, лечить больных птиц, ввозить и вывозить птиц и яйца. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Василий Анохин.

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