В Смоленске продолжаются работы по благоустройству Солдатского озера. Фото: пресс-служба администрации города.

В рамках благоустройства популярного места отдыха смолян на территории будут проложены пешеходные дорожки, установлены лавочки, урны, пандус, новое освещение, уложена плитка вокруг озера.

Как сообщают в администрации города, работы будут проходить в несколько этапов, в настоящее время они ведутся в верхней точке – строители занимаются организацией дорожек в лесу, установкой бортового камня и заливкой бетона. Параллельно осуществляется разметка с целью дальнейшей установки столбов освещения.

Фото: пресс-служба администрации города.

Также дизайн-проект предусматривает установку пандуса для маломобильных групп населения. Он спроектирован таким образом, чтобы обеспечить плавный спуск к озеру, несмотря на склоны и неровности территории.

Отмечается, что реконструкция предусматривает сохранение существующего ландшафта и всех зелёных насаждений, поэтому работы ведутся практически вручную.

По словам подрядчика, все необходимые материалы уже закуплены, проблем с поставками нет. На днях был заключен контракт на изготовление столбов освещения, сроки выполнения контролируются заказчиком и вписываются в сроки завершения работ.

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