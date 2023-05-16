Дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Адлером и Анапой будут курсировать в летнее время

Фото: ОАО «РЖД».

Для обеспечения возросшего спроса на пассажирские перевозки в южном направлении холдинг ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда в направлении Адлера и Анапы.

Так, поезд № 468/467 Смоленск – Брянск – Имеретинский курорт и обратно будет курсировать с 2 июня по 12 сентября по четным дням (отправление из Смоленска в 11:43, прибытие на Имеретинский курорт в 6:51, отправление из Имеретинского курорта в 20:16, прибытие в Смоленск в 16:30).

Поезд № 536/535 Смоленск – Брянск – Анапа и обратно будет совершать рейсы из Смоленска с 25 мая по 15 сентября по нечетным дням, кроме 31 мая, 31 июля и 31 августа (отправление из Смоленска в 19:21, прибытие в Анапу в 11:32, отправление из Анапы в 18:40, прибытие в Смоленск в 13:10).

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».