Врио губернатора Василий Анохин провёл встречу с жителями Починковского района. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Более 350 человек приняли участие во встрече с врио губернатора Смоленской области. Об этом сообщил Василий Анохин на своей странице в социальной сети, отметив, что встреча с жителями продлилась почти два часа.

– Обсуждали самые насущные проблемы района: здравоохранение, жилищно-коммунальную сферу, ремонт дорог и благоустройство. По количеству и тематикам обращений понятно, что руководство района уделяет недостаточное внимание общению с жителями. Рекомендовал главе района регулярно проводить встречи с населением.

Глава региона поблагодарил жителей за участие и активную гражданскую позицию.

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