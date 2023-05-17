В Смоленске на улице Ломоносова обнаружили мужчину с ножевым ранением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле подъезда жилого дома по улице Ломоносова местные жители нашли потерявшего сознание мужчину с ножевым ранением и вызвали ему скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в реанимацию и квалифицировали ранения как тяжкий вред здоровью.

По информации регионального УМВД, накануне смолянин выпивал в компании своего знакомого. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на друга с ножом и ранил в область груди. Пострадавший вышел на улицу и, находясь возле подъезда дома, потерял сознание.

Сотрудники полиции задержали нападавшего, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее «КП» писала, что в Вязьме задержали подозреваемую в убийстве 50-летнюю женщину. Смолянка жестоко убила собутыльника и спрятала тело в ванной.