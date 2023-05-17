В преддверии летних школьных каникул железнодорожники усилят работу по профилактике травматизма среди несовершеннолетних

Фото: службы корпоративных коммуникаций МЖД.​

В преддверии летних школьных каникул на Московской железной дороге с 1 мая по 1 июня 2023 года проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на профилактику и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Железнодорожники посещают учебные заведения, где проводят профилактические беседы со школьниками, а также организуют рейды на платформах, пешеходных переходах и местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути.

Так, в Смоленске работники МЖД совместно с сотрудниками транспортной полиции посетили открытую (сменную) школу № 1, расположенную вблизи железнодорожной инфраструктуры, и провели уроки безопасности для учащихся 9 классов, в ходе которых напомнили о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре и последствиях их нарушения.

Фото: службы корпоративных коммуникаций МЖД.​

Кроме того, на пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе ул. Ново-Ленинградской сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы с нарушителями, пересекавшими пути при запрещающих показаниях сигнализации. Особое внимание уделили тем из них, кто пересекал пути, слушая музыку в наушниках и разговаривая по сотовым телефонам.

Основными причинами несчастных случаев на железной дороге остаются хождение по путям в неустановленных местах, в том числе невнимательность при их пересечении, использование гаджетов на железнодорожной инфраструктуре, а также попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее.

Благодаря проводимой профилактической работе с начала года несчастных случаев с несовершеннолетними в границах Смоленской области МЖД не зарегистрировано. В прошлом году произошел 1 случай травмирования подростка.