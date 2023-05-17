В Смоленске пройдет акция «Остановим СПИД вместе». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежегодно в третье воскресенье мая в мире проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв СПИДа, сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. В 2023 году этот день приходится на 21 мая.

Основная цель мероприятий – продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции, вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать общество и заставить задуматься о том, что проблема ВИЧ-инфекции может коснуться каждого.

В Смоленске акция «Остановим СПИД вместе» пройдет 18 и 19 мая с 12.00 на площадке перед кинотеатром «Современник».

Что вы получите, если придете на акцию:

Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ;

Консультацию врачей по интересующим вопросам;

Информационные материалы, которые рассказывают о масштабах проблемы.

- Ведущие специалисты в области ВИЧ-инфекции считают, что тестирование на ВИЧ не менее 30 процентов населения позволит снизить темпы распространения заболевания за счет его раннего выявления, своевременного начала терапии и отказа от рискованного поведения, - напоминают врачи «Смоленского Центра профилактики и борьбы со СПИД».

В настоящее время (в январе-апреле 2023 года) обследование на ВИЧ прошли лишь 10 процентов населения области.