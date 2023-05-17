Россияне активно скупают золото. Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, клиенты только банка ВТБ в апреле приобрели 4,8 тонны физического золота, что на 79% превышает показатель марта и более чем втрое - апреля прошлого года. Всего на конец месяца портфель реализованных банком слитков вырос на 12% и превысил 44 тонны. Эксперты прогнозируют сохранение роста спроса на золото в этом году на фоне его высокой рыночной стоимости, отсутствия НДС 20% при покупке и НДФЛ 13%.

Всего с момента старта продаж физического золота в марте 2022 года число сделок в банке составило почти 3 тысячи средним объемом больше 15 кг.

«В апреле спрос на золото со стороны состоятельных клиентов стал рекордным для этого года на фоне его пиковой стоимости. Если в первом квартале среднемесячный объем продаж слитков составлял 2,5 тонны, то в апреле этот показатель достиг 4,8 тонны. Золото как актив с валютной экспозицией в российской инфраструктуре хорошо подходит для диверсификации вложений, и инвесторы активно включают его в свои портфели. Кроме того, золотые слитки могут выступить альтернативой доллару в качестве инструмента хеджирования валютных рисков. Мы прогнозируем, что в этом году спрос на покупку золота сохранится», - комментирует вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлия Безменова.